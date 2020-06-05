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У хоккеиста Питтсбурга обнаружили коронавирус

Хоккей
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Пандемия не отступает.

У хоккеиста Питтсбурга обнаружили коронавирус
Новина українською

Питтсбург на официальном уровне сообщил, что один из хоккеистов команды сдал положительный тест на COVID-19. Его имя не называется.

Клуб отмечает, что игрок находится не в Питтсбурге. При первых симптомах болезни он ушел на самоизоляцию, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Питтсбург за попадание в основную сетку Кубка Стэнли в серии до трех побед должен сыграть с Монреалем. Также город, в котором базируются Пингвины, претендует на проведение матчей плей-офф.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в НХЛ представили формат возобновления сезона.

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз коронавирус
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