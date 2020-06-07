День в истории: 16 лет назад украинский игрок клуба Тампа-Бэй Руслан Федотенко принес команде Кубок Стэнли

7 июня 2004 украинский хоккеист клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Руслан Федотенко принес его тогдашний команде легендарный Кубок Стэнли.

В финальном матче за титул команда нашего соотечественника играла против "Калгари Флэймз". В решающем поединке, который был уже седьмым для обоих коллективов, Федотенко решил судьбу противостояния, записав в свой актив две шайбы, в то время как соперники смогли ответить лишь однажды.

В общем, тот сезон стал четвертым для Руслана за "Тампа-Бэй". Того триумфального сезона украинцу удалось забросить всего в 22-х матчах 12 шайб при двух результативных передачах. "Тампа-Бэй" на пути к финалу победила "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1), "Монреаль Канадиенс" (4:0) и "Филадельфию Флайерс" (4:3).

Руслан Федотенко золотыми буквами вписал свое имя в историю отечественного хоккея, ведь стал пока единственным полностью украинским хоккеистом, которому удалось выиграть этот трофей. Конечно, многие наших этнических соотечественников выигрывали Кубок Стэнли, но при этом были уже гражданами других стран (Канады, США).

Руслан Федотенко в 2009 году еще раз выиграл Кубок Стэнли, но уже в составе другого коллектива - "Питтсбург Пингзвинз".