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Клубы НХЛ смогут открыть тренировочные базы 10-го июля

Хоккей
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Сезон в НХЛ досрочно завершен

Клубы НХЛ смогут открыть тренировочные базы 10-го июля
Новина українською

Тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги откроются 10 июля, пишет официальный сайт лиги.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

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В статье: НХЛ
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