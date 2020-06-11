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Клубы НХЛ смогут открыть тренировочные базы 10-го июля
Сезон в НХЛ досрочно завершен
Тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги откроются 10 июля, пишет официальный сайт лиги.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".
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