  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ назвала лучших нападающих лиги
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ назвала лучших нападающих лиги

Хоккей
(1 голосов)

Возглавил список Макдэвид

НХЛ назвала лучших нападающих лиги
Новина українською

Перед возобновлением сезона Национальная хоккейная лига назвала лучших нападающих. Список лучших возглавил форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Второе место в рейтинге занял капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, тройку лучших замкнул Натан Маккиннон, представляющий "Колорадо Эвеланш".

Кроме перечисленных игроков НХЛ включила в рейтинг Патриса Бержерона, Леона Драйзайтля, Остона Мэттьюса, Стивена Стэмкоса, Райана О'Райлли, Джона Тавареса, Марка Шайфли, Никласа Бекстрёма, Александра Баркова, Шона Кутюрье, Мику Зибанеджада и Джонатана Тэйвза.

Малкин в текущем сезоне в 55 матчах набрал 74 (25+49) очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...