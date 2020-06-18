Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ назвала лучших нападающих лиги
Возглавил список Макдэвид
Перед возобновлением сезона Национальная хоккейная лига назвала лучших нападающих. Список лучших возглавил форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Второе место в рейтинге занял капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, тройку лучших замкнул Натан Маккиннон, представляющий "Колорадо Эвеланш".
Кроме перечисленных игроков НХЛ включила в рейтинг Патриса Бержерона, Леона Драйзайтля, Остона Мэттьюса, Стивена Стэмкоса, Райана О'Райлли, Джона Тавареса, Марка Шайфли, Никласа Бекстрёма, Александра Баркова, Шона Кутюрье, Мику Зибанеджада и Джонатана Тэйвза.
Малкин в текущем сезоне в 55 матчах набрал 74 (25+49) очка.