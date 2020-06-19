В Тампа-Бэй закрыли тренировочную базу из-за нового случая коронавируса

Один из клубов Национальной хоккейной лиги закрыл тренировочную базу из-за заражения коронавирусом нескольких игроков и сотрудников. Об этом информирует аналитик TSN Боб Маккензи в своём "твиттере".

Сообщается, что у трёх хоккеистов и двух сотрудников команды было выявлено заражение коронавирусом. Вероятно, речь идёт о клубе "Тампа-Бэй Лайтнинг". Ожидается, что, если дальнейших положительных результатов тестов в клубе не будет, тренировочный центр будет открыт вновь.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".