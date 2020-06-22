Хоккей
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Чемпионат мира по хоккею-2021 перенесен на конец весны
Не исключено, что он может состояться в начале лета
В понедельник Международная федерация хоккея утвердила сроки проведения чемпионата мира по хоккею-2021, который состоится в Беларуси и Латвии.
Сроки проведения передвинули на три недели: теперь турнир пройдет с 21-го мая по 6-е июня. Ранее чемпионаты мира не проводили в летнее время.
Чемпионат мира-2020, который должен был состояться в Швейцарии, отменили из-за коронавируса. Швейцария отказалась от организации турнира в 2021 году.
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Источник:sport.ua
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