Чемпионат мира по хоккею-2021 перенесен на конец весны

В понедельник Международная федерация хоккея утвердила сроки проведения чемпионата мира по хоккею-2021, который состоится в Беларуси и Латвии.

Сроки проведения передвинули на три недели: теперь турнир пройдет с 21-го мая по 6-е июня. Ранее чемпионаты мира не проводили в летнее время.

Чемпионат мира-2020, который должен был состояться в Швейцарии, отменили из-за коронавируса. Швейцария отказалась от организации турнира в 2021 году.