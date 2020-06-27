В НХЛ провели лотерею первого раунда драфта

Согласно результатам лотереи первого раунда драфта, правого первого выбора на ярмарке талантов достанется одной из тех команд, которая проиграет в серии плей-аута за выход в основную стадию Кубка Стэнли. У каждой из 8 команд будут одинаковые шансы на первый пик – по 12,5%.

Напомним, в квалификации Кубка Стэнли в сериях до трех побед встретятся следующие команды:

Западная конференция

Эдмонтон – Чикаго

Нэшвилл – Аризона

Ванкувер – Миннесота

Калгари – Виннипег

Восточная конференция

Питтсбург – Монреаль

Каролина – Рейнджерс

Айлендерс – Флорида

Торонто – Коламбус

Что касается следующих пиков, то после неудачника плей-аута выбирать будут Лос-Анджелес, Оттава (вместо Сан-Хосе), Детройт, Оттава, Анахайм, Нью-Джерси и Баффало.

С 9 по 15 пики будут выбирать неудачники квалификации Кубка Стэнли. Их распределят по проценту набранных очков в регулярном чемпионате.

Дата следующего драфта в НХЛ еще не определена.