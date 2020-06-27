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В НХЛ провели лотерею первого раунда драфта
Обладатель первого пика еще неизвестен.
Согласно результатам лотереи первого раунда драфта, правого первого выбора на ярмарке талантов достанется одной из тех команд, которая проиграет в серии плей-аута за выход в основную стадию Кубка Стэнли. У каждой из 8 команд будут одинаковые шансы на первый пик – по 12,5%.
Напомним, в квалификации Кубка Стэнли в сериях до трех побед встретятся следующие команды:
Западная конференция
Эдмонтон – Чикаго
Нэшвилл – Аризона
Ванкувер – Миннесота
Калгари – Виннипег
Восточная конференция
Питтсбург – Монреаль
Каролина – Рейнджерс
Айлендерс – Флорида
Торонто – Коламбус
Что касается следующих пиков, то после неудачника плей-аута выбирать будут Лос-Анджелес, Оттава (вместо Сан-Хосе), Детройт, Оттава, Анахайм, Нью-Джерси и Баффало.
С 9 по 15 пики будут выбирать неудачники квалификации Кубка Стэнли. Их распределят по проценту набранных очков в регулярном чемпионате.
Дата следующего драфта в НХЛ еще не определена.