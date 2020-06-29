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На проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют пять городов

Хоккей
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Среди них Лас-Вегас и Чикаго

На проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют пять городов
Новина українською

Национальная хоккейная лига в ближайшее время объявит два города, где будут базироваться команды, участвующие в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи в своём "твиттере". На проведение матчей претендуют пять городов: Лас-Вегас, Чикаго, Эдмонтон, Лос-Анджелес и Торонто.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

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В статье: НХЛ
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