На проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют пять городов

Национальная хоккейная лига в ближайшее время объявит два города, где будут базироваться команды, участвующие в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи в своём "твиттере". На проведение матчей претендуют пять городов: Лас-Вегас, Чикаго, Эдмонтон, Лос-Анджелес и Торонто.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".