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В НХЛ новая вспышка пандемии коронавируса

Хоккей
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COVID-19 помешает рестарту сезона.

В НХЛ новая вспышка пандемии коронавируса
Новина українською

НХЛ на официальном уровне отрапортовала о результатах тестов хоккеистов на коронавирус.

"По состоянию на 29 июня более 250 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона. Этими игроками было сдано более 1450 тестов на COVID-19. Из них 15 результатов дали положительную реакцию.

Кроме того, с 8 июня (начала второго этапа) лиге известно об 11 игроках, которые сдали положительный тест на COVID-19", - говорится в заявлении лиги.

Также в НХЛ отметили, что все игроки с положительным тестом на коронавирус находятся в самоизоляции и следуют протоколам Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Министерства здравоохранения Канады.

Из-за пандемии в НХЛ отказались от завершения регулярного чемпионата и объявили о проведении экспериментального розыгрыша Кубка Стэнли с 24 клубами и квалификацией.

Ожидается, что клубы начнут подготовку к рестарту сезона 13 июля. Точная дата возобновления чемпионата еще неизвестна.

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В статье: НХЛ коронавирус
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