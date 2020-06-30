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НХЛ может перенести открытие тренировочных лагерей на 13 июля

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Это связано со вспышкой COVID-19

НХЛ может перенести открытие тренировочных лагерей на 13 июля
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Национальная хоккейная лига может перенести открытие тренировочных лагерей с 10 июля на 13-е, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи. Лига сообщила о 15 новых случаях заболевания коронавирусом среди игроков.

Напомним, регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды параллельно круговому турниру проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.

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В статье: НХЛ
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