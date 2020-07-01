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НХЛ проведёт конец сезона в Эдмонтоне и Торонто

Хоккей
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Об этом пишет инсайдер Боб Маккензи

НХЛ проведёт конец сезона в Эдмонтоне и Торонто
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Руководство НХЛ определилось с местом проведения матчей после рестарта сезона. Оставшиеся матчи будут проходить в Эдмонтоне и Торонто (оба — Канада), утверждает инсайдер TSN Боб Маккензи.

Решение должно быть утверждено на встрече представителей НХЛ и профоюза игроков. Если не будет каких-то неожиданных изменений, место проведения матчей утвердят к 3-4 июля.

Помимо канадских городов на проведение матчей также претендовали Лас-Вегас, Ванкувер, Чикаго и Лос-Анджелес.

Сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет. Сезон возобновится с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В нём примут участие 24 команды, а не 16, как обычно. Тренировочные лагеря будут открыты с 10 июля.

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В статье: НХЛ
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