НХЛ проведёт конец сезона в Эдмонтоне и Торонто

Руководство НХЛ определилось с местом проведения матчей после рестарта сезона. Оставшиеся матчи будут проходить в Эдмонтоне и Торонто (оба — Канада), утверждает инсайдер TSN Боб Маккензи.

Решение должно быть утверждено на встрече представителей НХЛ и профоюза игроков. Если не будет каких-то неожиданных изменений, место проведения матчей утвердят к 3-4 июля.

Помимо канадских городов на проведение матчей также претендовали Лас-Вегас, Ванкувер, Чикаго и Лос-Анджелес.

Сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет. Сезон возобновится с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В нём примут участие 24 команды, а не 16, как обычно. Тренировочные лагеря будут открыты с 10 июля.