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Представлена команда мечты в истории хоккея

Хоккей
(2 голосов)

Каждый фигурант – легенда.

Представлена команда мечты в истории хоккея
Новина українською

Международная федерация хоккея (IIHF) представила символическую сборную всех времен и народов по версии болельщиков.

Вратарем в команде мечты стал латыш Артур Ирбе. Линию защиты также представляют хоккеисты из Латвии – Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш.

Что касается нападения, то его возглавляет легендарный канадец Уэйн Гретцки, компанию которому составили Яромир Ягр из Чехии и латыш Сергей Жолток.

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