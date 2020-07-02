Представлена команда мечты в истории хоккея

Международная федерация хоккея (IIHF) представила символическую сборную всех времен и народов по версии болельщиков.

Вратарем в команде мечты стал латыш Артур Ирбе. Линию защиты также представляют хоккеисты из Латвии – Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш.

Что касается нападения, то его возглавляет легендарный канадец Уэйн Гретцки, компанию которому составили Яромир Ягр из Чехии и латыш Сергей Жолток.