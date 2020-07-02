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Представлена команда мечты в истории хоккея
Каждый фигурант – легенда.
Международная федерация хоккея (IIHF) представила символическую сборную всех времен и народов по версии болельщиков.
Вратарем в команде мечты стал латыш Артур Ирбе. Линию защиты также представляют хоккеисты из Латвии – Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш.
Что касается нападения, то его возглавляет легендарный канадец Уэйн Гретцки, компанию которому составили Яромир Ягр из Чехии и латыш Сергей Жолток.
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