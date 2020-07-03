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Сезон в НХЛ возобновится 1 августа
Дата еще не подтверждена.
Инсайдер TSN Боб Маккензи озвучил планы НХЛ по возобновлению сезона 2019-2020, который из-за пандемии коронавируса был прерван в марте текущего года.
Ожидается, что матчи квалификации к первому раунду Кубка Стэнли стартуют 1 августа в Эдмонтоне и Торонто. Основной розыгрыш плей-офф начнется после 10-11 августа, когда НХЛ проведет дополнительную лотерею первого раунда драфта.
Обладатель Кубка Стэнли сезона 2019-2020 определится в начале октября.
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