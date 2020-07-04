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Определилось место проведения финала Кубка Стэнли

Хоккей
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Скорее всего, матч состоится в Эдмонте

Определилось место проведения финала Кубка Стэнли
UA-Футбол
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Руководство Национальной хоккейной лиги определилось с местом проведения финального матча Кубка Стэнли.

Как сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи, канадский Эдмонтон примет финалы конференций и финал Кубка. Также, ранее, журналист заявлял, что плей-офф в этом сезоне, кроме Эдмонтона, также примет Торонто.

За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 24 клуба, каждый город примет по 12 команд.

Напомним, что ранее АТР объявило список челленджеров на ближайшее будущее.

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В статье: Кубок Стэнли
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Источник:
XSport.ua

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