Определилось место проведения финала Кубка Стэнли

Руководство Национальной хоккейной лиги определилось с местом проведения финального матча Кубка Стэнли.

Как сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи, канадский Эдмонтон примет финалы конференций и финал Кубка. Также, ранее, журналист заявлял, что плей-офф в этом сезоне, кроме Эдмонтона, также примет Торонто.

За Кубок Стэнли в этом сезоне поборются 24 клуба, каждый город примет по 12 команд.

Напомним, что ранее АТР объявило список челленджеров на ближайшее будущее.