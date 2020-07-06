У игроков НХЛ выявлено 9 новых случаев заражения COVID-19

Согласно результатам тестов на коронавирус, инфекция обнаружена еще у 9 представителей Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Так, общее количество инфицированных теперь составляет 23 человека.

На сегодня 396 игроков лиги приняли участие в тренировках в своих клубных центрах. Все процессы происходят в рамках плана восстановления сезона.

Напомним, что ранее руководство АТР решило не списывать очки из игроков до конца сезона.