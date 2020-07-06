Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У игроков НХЛ выявлено 9 новых случаев заражения COVID-19
Болезнь не отступает
Согласно результатам тестов на коронавирус, инфекция обнаружена еще у 9 представителей Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Так, общее количество инфицированных теперь составляет 23 человека.
На сегодня 396 игроков лиги приняли участие в тренировках в своих клубных центрах. Все процессы происходят в рамках плана восстановления сезона.
Напомним, что ранее руководство АТР решило не списывать очки из игроков до конца сезона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 20:18 Весь спорт Руководство АТР решило не списывать рейтинговые очки до конца сезона
- 21:20 Весь спорт Тяжелые тренировочные будни: Мужская сборная Украины отрабатывает скоростные и стрелковые навыки. Фото
- 20:50 Весь спорт Когда брат рядом, все под силу: Владимир Кличко вспомнил поединок против Леапаи. Фото
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...