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У игроков НХЛ выявлено 9 новых случаев заражения COVID-19

Хоккей
(1 голосов)

Болезнь не отступает

У игроков НХЛ выявлено 9 новых случаев заражения COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Согласно результатам тестов на коронавирус, инфекция обнаружена еще у 9 представителей Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Так, общее количество инфицированных теперь составляет 23 человека.

На сегодня 396 игроков лиги приняли участие в тренировках в своих клубных центрах. Все процессы происходят в рамках плана восстановления сезона.

Напомним, что ранее руководство АТР решило не списывать очки из игроков до конца сезона.

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В статье: НХЛ коронавирус
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