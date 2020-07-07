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В НХЛ подтвердили дату возобновления сезона

Хоккей
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Главная хоккейная лига мира определилась с планами.

В НХЛ подтвердили дату возобновления сезона
Новина українською

НХЛ и профсоюз игроков представили протокол возобновления сезона 2019-2020, прерванного в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Как и ожидалось, с 13 июля клубы лиги откроют тренировочные лагеря. На 26 июля у команд запланирован переезд в города, где пройдут матчи Кубка Стэнли. Предварительный раунд плей-офф стартует 1 августа.

Как известно, в квалификации Кубка Стэнли сыграют 12 клубов:

Западная конференция

Эдмонтон – Чикаго

Нэшвилл – Аризона

Ванкувер – Миннесота

Калгари – Виннипег

Восточная конференция

Питтсбург – Монреаль

Каролина – Рейнджерс

Айлендерс – Флорида

Торонто – Коламбус.

Что касается места проведения матчей Кубка Стэнли, то фаворитами считаются Эдмонтон и Торонто.

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В статье: НХЛ коронавирус
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