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В НХЛ подтвердили дату возобновления сезона
Главная хоккейная лига мира определилась с планами.
НХЛ и профсоюз игроков представили протокол возобновления сезона 2019-2020, прерванного в середине марта из-за пандемии коронавируса.
Как и ожидалось, с 13 июля клубы лиги откроют тренировочные лагеря. На 26 июля у команд запланирован переезд в города, где пройдут матчи Кубка Стэнли. Предварительный раунд плей-офф стартует 1 августа.
Как известно, в квалификации Кубка Стэнли сыграют 12 клубов:
Западная конференция
Эдмонтон – Чикаго
Нэшвилл – Аризона
Ванкувер – Миннесота
Калгари – Виннипег
Восточная конференция
Питтсбург – Монреаль
Каролина – Рейнджерс
Айлендерс – Флорида
Торонто – Коламбус.
Что касается места проведения матчей Кубка Стэнли, то фаворитами считаются Эдмонтон и Торонто.