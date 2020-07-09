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Сезон в НХЛ может завершиться в октябре

Хоккей
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Обнародованы предварительные даты рестарта.

Сезон в НХЛ может завершиться в октябре
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван в середине марта. Рестарт чемпионата ожидается 1 августа матчами квалификации Кубка Стэнли.

Серии первого раунда плей-офф стартуют 9 августа. На 23 августа запланированы полуфиналы конференции, а серии за выход в финал Кубка Стэнли должны начаться 6 сентября.

Решающий раунд плей-офф стартует не позднее 20 сентября. Если финал Кубка Стэнли затянется на максимальные семь матчей, то сезон 2019-2020 завершится 2 октября.

Драфт 2020 года в НХЛ пройдет 6 октября, а сезон 2020-2021 должен начаться 1 декабря.

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В статье: НХЛ коронавирус
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