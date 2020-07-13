  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Питтсбург отправили 9 игроков на карантин из-за подозрения на коронавирус
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Питтсбург отправили 9 игроков на карантин из-за подозрения на коронавирус

Хоккей
(1 голосов)

Меры безопасности

Питтсбург отправили 9 игроков на карантин из-за подозрения на коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" решило отправить 9 игроков на карантин. Об этом сообщает официальный Твиттер команды.

Все потому, что 12 июля ребята контактировали с лицом, у которого позже обнаружили COVID-19. Они пробудут на самоизоляции две недели, после чего в случае отрицательного теста смогут снова присоединиться к команде.

"Питтсбург" продолжит подготовку к возобновлению сезона, которое запланировано на 1 августа без них.

Напомним, что ранее у трех игроков "Монреаля" обнаружили коронавирус.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...