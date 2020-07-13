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Питтсбург отправили 9 игроков на карантин из-за подозрения на коронавирус
Меры безопасности
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" решило отправить 9 игроков на карантин. Об этом сообщает официальный Твиттер команды.
Все потому, что 12 июля ребята контактировали с лицом, у которого позже обнаружили COVID-19. Они пробудут на самоизоляции две недели, после чего в случае отрицательного теста смогут снова присоединиться к команде.
"Питтсбург" продолжит подготовку к возобновлению сезона, которое запланировано на 1 августа без них.
Напомним, что ранее у трех игроков "Монреаля" обнаружили коронавирус.