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В НХЛ зафиксированы новые случаи коронавируса
А хоккей точно вернется?
НХЛ на официальном уровне объявила о 8 новых случаях коронавируса среди хоккеистов. Всего с 8 июня в лиге COVID-19 обнаружили у 43 игроков из 600.
"Все игроки, сдавшие положительный тест, находятся в самоизоляции и следуют протоколам Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Министерства здравоохранения Канады", - говорится в заявлении НХЛ.
На данный момент от участия в рестарте сезона отказались семь хоккеистов, включая одного из ведущих защитников Калгари Трэвиса Хэмоника.
Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван в середине марта. Рестарт чемпионата ожидается 1 августа матчами квалификации Кубка Стэнли.