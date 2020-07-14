В НХЛ зафиксированы новые случаи коронавируса

НХЛ на официальном уровне объявила о 8 новых случаях коронавируса среди хоккеистов. Всего с 8 июня в лиге COVID-19 обнаружили у 43 игроков из 600.

"Все игроки, сдавшие положительный тест, находятся в самоизоляции и следуют протоколам Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Министерства здравоохранения Канады", - говорится в заявлении НХЛ.

На данный момент от участия в рестарте сезона отказались семь хоккеистов, включая одного из ведущих защитников Калгари Трэвиса Хэмоника.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван в середине марта. Рестарт чемпионата ожидается 1 августа матчами квалификации Кубка Стэнли.