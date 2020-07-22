  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Экс-игрок Донбасса может возглавить команду в УХЛ
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Донбасса может возглавить команду в УХЛ

Хоккей
(1 голосов)

Речь об Олеге Шафаренко

Экс-игрок Донбасса может возглавить команду в УХЛ
Новина українською

Директор ДЮСШ "Сокол" Константин Симчук анонсировал возвращение в УХЛ взрослой команды из Киева. В интервью XSPORT он признался, что наставником столичного клуба может стать известный украинский экс-хоккеист Олег Шафаренко.

"Мы сейчас ведем активные переговоры с Олегом Шафаренко. Лично я вижу в нем большой потенциал. Плюс он не так давно работал с юниорской сборной Украины. Так что в его характере есть черты главного тренера, и я считаю, что он может справиться с этой задачей".

В тренерском штабе национальной команды на чемпионате мира-2019 Шафаренко работал ассистентом главного тренера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Сокол (Киев) Олег Шафаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...