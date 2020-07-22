Экс-игрок Донбасса может возглавить команду в УХЛ

Директор ДЮСШ "Сокол" Константин Симчук анонсировал возвращение в УХЛ взрослой команды из Киева. В интервью XSPORT он признался, что наставником столичного клуба может стать известный украинский экс-хоккеист Олег Шафаренко.

"Мы сейчас ведем активные переговоры с Олегом Шафаренко. Лично я вижу в нем большой потенциал. Плюс он не так давно работал с юниорской сборной Украины. Так что в его характере есть черты главного тренера, и я считаю, что он может справиться с этой задачей".

В тренерском штабе национальной команды на чемпионате мира-2019 Шафаренко работал ассистентом главного тренера.