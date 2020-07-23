ХК Сокол планирует стартовать в новом сезоне в УХЛ

Ближайшие планы Сокола озвучил директор ДЮСШ Сокол и президент будущего клуба Константин Симчук.

"Полноценным «возрождением» легендарного «Сокола» это событие считать преждевременно. На сегодняшний день мы можем смело говорить о запуске молодежной команды, которая сыграет во взрослом чемпионате Украины.

Этим мы, так сказать, замыкаем цепочку в нашей школьной системе. По факту команда, выступающая в национальном первенстве – это то звено, которого нам не хватало.

Наша задача №1 – это максимально привлечь в команду ребят с 2000 по 2004 год – воспитанников нашей школы. И если получится вернуть всех этих ребят, то мы будем выступать молодежным составом. Это наш приоритет", - говорит Симчук.

Ожидается, что главным тренером Сокола в новом сезоне станет бывший наставник юниорской сборной Украины Олег Шафаренко. При этом сам Симчук не исключает своего появления в тренерском штабе.

Домашние матчи в УХЛ Сокол планирует играть на СК АТЭК. Первый сбор возрожденной команды начнется 1 августа.

ХК Сокол – 12-кратный чемпион Украины и трехкратный полуфиналист групповых турниров Кубка Европейских Чемпионов.