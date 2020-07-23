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В Национальной хоккейной лиге появился новый клуб

Хоккей
(1 голосов)

Он называется Сиэтл Кракен

В Национальной хоккейной лиге появился новый клуб
Новина українською

Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге, получил официальное название — "Сиэтл Кракен".

"Сиэтл" приняли в НХЛ 4 декабря 2018 года. 32-й клуб лиги должен начать играть с сезона-2021/2022. Изначально планировалось объявить название и эмблему команды в феврале или марте, но презентацию перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/2020 был досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

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В статье: НХЛ
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