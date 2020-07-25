  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Чешский хоккеист ушел из жизни в возрасте двадцати лет
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чешский хоккеист ушел из жизни в возрасте двадцати лет

Хоккей
(1 голосов)

Ондржей Бухтела играл за сборные страны всех возрастов

Чешский хоккеист ушел из жизни в возрасте двадцати лет
UA-Футбол
Новина українською

Чешский хоккеист, защитник "Бенатки-над-Изероу" Ондржей Бухтела умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает Главком, ссылаясь на Hokejportal.

Спортсмен боролся с опухолью в сердце: болезнь обнаружили у него только в мае 2020-го. "Жизнь иногда бывает жестокой. От имени чешского хоккея я хочу выразить свои соболезнования семье Бухтела, его друзьям и родным", - заявил президент Федерации хоккея Чехии Томаш Краль.

Бухтела представлял сборные Чехии разных возрастов. В прошлом сезоне на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет он провел семь матчей и заработал четыре очка по системе "гол плюс пас".

Также в сезоне-2019/2020 Бухтела 57 раз выходил на лед в матчах первого дивизиона чемпионата Чехии. На его счету девять заброшенных шайб и 16 ассистов. Бухтела – воспитанник чешского "Слована" с Усти-над-Лабем.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Главком
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...