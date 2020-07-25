Чешский хоккеист ушел из жизни в возрасте двадцати лет

Чешский хоккеист, защитник "Бенатки-над-Изероу" Ондржей Бухтела умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает Главком, ссылаясь на Hokejportal.

Спортсмен боролся с опухолью в сердце: болезнь обнаружили у него только в мае 2020-го. "Жизнь иногда бывает жестокой. От имени чешского хоккея я хочу выразить свои соболезнования семье Бухтела, его друзьям и родным", - заявил президент Федерации хоккея Чехии Томаш Краль.

Бухтела представлял сборные Чехии разных возрастов. В прошлом сезоне на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет он провел семь матчей и заработал четыре очка по системе "гол плюс пас".

Также в сезоне-2019/2020 Бухтела 57 раз выходил на лед в матчах первого дивизиона чемпионата Чехии. На его счету девять заброшенных шайб и 16 ассистов. Бухтела – воспитанник чешского "Слована" с Усти-над-Лабем.