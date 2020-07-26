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Стал известен состав участников Открытого кубка Донбасса
Сыграют четыре лучшие команды страны
С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены "Альтаир" состоится девятый розыгрыш предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса. По информации официального сайта УХЛ, четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за трофей:
"Белый Барс" Белая Церковь
"Днепр" Херсон
"Донбасс" Донецк
"Кременчук" Кременчуг
Расписание матчей станет известно позже. Решение о возможности посещения игр болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.
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Источник:УХЛ
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