Стал известен состав участников Открытого кубка Донбасса

С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены "Альтаир" состоится девятый розыгрыш предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса. По информации официального сайта УХЛ, четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за трофей:

"Белый Барс" Белая Церковь

"Днепр" Херсон

"Донбасс" Донецк

"Кременчук" Кременчуг

Расписание матчей станет известно позже. Решение о возможности посещения игр болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.