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Стал известен состав участников Открытого кубка Донбасса

Хоккей
(1 голосов)

Сыграют четыре лучшие команды страны

Стал известен состав участников Открытого кубка Донбасса
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С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены "Альтаир" состоится девятый розыгрыш предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса. По информации официального сайта УХЛ, четыре лучшие клуба нашей страны сойдутся в борьбе за трофей:

"Белый Барс" Белая Церковь

"Днепр" Херсон

"Донбасс" Донецк

"Кременчук" Кременчуг

Расписание матчей станет известно позже. Решение о возможности посещения игр болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Кременчуг ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Днепр (Херсон) кубок Донбасса
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Источник:
УХЛ
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