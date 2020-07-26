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Ушел из жизни канадский хоккеист украинского происхождения - четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Хоккей
(2 голосов)

Эдди Шеку было 83 года

Ушел из жизни канадский хоккеист украинского происхождения - четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 25-го июля 2020-го года, оборвалась жизнь выдающегося канадского хоккеиста украинского происхождения Эдди Шека. Ему было 83, свою профессиональную карьеру начал в 1959-м году и последовательно защищал цвета шести команд НХЛ. Пика карьера Эдди достигла в шестидесятых годах, когда в составе "Торонто Мейпл-Лифс" четыре раза выигрывал Кубок Стэнли.

Был участником матча всех звезд НХЛ в 1962-м, 1963-м и 1964-м годах. Закончил карьеру в 1977-м году, последней командой Эдди Шека была "Уитби Уорриорз".

Он родился в городке Садбери (Онтарио) 11-го февраля 1937-го года в семье украинских эмигрантов. Всего за карьеру в НХЛ сыграл более 1040 матчей, стал героем документального фильма об этнических украинцах-покорителях НХЛ, который вскоре должен появиться на экранах.

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В статье: НХЛ Эдди Шек
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