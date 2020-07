Вашингтон представил промо-ролик к старту плей-офф НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" выпустил промо-ролик к возобновлению сезона в Национальной хоккейной лиге. Первый матч после паузы команда Тодда Рирдена проведёт в Торонто 3 августа с "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Time to officially start counting down to playoffs.#ALLCAPS pic.twitter.com/yU6PnhTyJh