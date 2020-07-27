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Вашингтон представил промо-ролик к старту плей-офф НХЛ

Хоккей
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Клуб проведет первый матч 3 августа

Вашингтон представил промо-ролик к старту плей-офф НХЛ
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"Вашингтон Кэпиталз" выпустил промо-ролик к возобновлению сезона в Национальной хоккейной лиге. Первый матч после паузы команда Тодда Рирдена проведёт в Торонто 3 августа с "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Отборочные матчи Кубка Стэнли, в которых участвуют 16 команд, соревнующихся в пятиматчевой серии для определения восьми команд начнутся в субботу, 1 августа, пятью играми. Тремя — в Торонто: "Каролина" — "Нью-Йорк Рейнджерс", "Флорида" — "Нью-Йорк Айлендерс" и "Монреаль" — "Питтсбург", а также двумя — в Эдмонтоне: "Чикаго" — "Эдмонтон" и "Калгари" — "Виннипег".

Отборочные матчи Кубка Стэнли с участием четырёх лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф Кубка Стэнли, называемого круговым турниром, начнутся в воскресенье, 2 августа, двумя играми, по одной в каждом городе-центре: "Бостон" — "Филадельфия" (в Торонто) и "Колорадо" — "Сент-Луис" (в Эдмонтоне).

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В статье: Вашингтон Кэпиталз
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