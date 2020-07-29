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НХЛ. Филадельфия обыграла Питтсбург, успехи Торонто и Эдмонтона
За океаном проходят контрольные матчи перед стартом Кубка Стэнли.
Филадельфия – Питтсбург – 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
Монреаль – Торонто – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Калгари – Эдмонтон – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
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