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НХЛ. Филадельфия обыграла Питтсбург, успехи Торонто и Эдмонтона

Хоккей
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За океаном проходят контрольные матчи перед стартом Кубка Стэнли.

НХЛ. Филадельфия обыграла Питтсбург, успехи Торонто и Эдмонтона
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Филадельфия – Питтсбург – 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Монреаль – Торонто – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Калгари – Эдмонтон – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз
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