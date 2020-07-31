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НХЛ. Вегас громит Аризону, победы Коламбуса и Нэшвилла
Результаты контрольных матчей перед стартом Кубка Стэнли.
Даллас – Нэшвилл 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Коламбус – Бостон 4:1 (3:0, 0:1, 0:0)
Аризона – Вегас 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
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