Форвард Колорадо забросил победную шайбу за 0,1 секунды до конца матча

Матч кругового турнира Кубка Стэнли между Колорадо и Сент-Луисом (2:1) вошел в истории НХЛ благодаря победному броску форварда Эвеланш Назема Кадри, который в большинстве добил шайбу в пустые ворота за 0,1 секунды до конца решающего периода.

Кадри в своем первом сезоне после обмена из Торонто провел 51 матч и совершил 36 результативных действий (19+17).

Колорадо на момент приостановки сезона шел третьим в Западной конференции. Сейчас Эвеланш ведут борьбу за более высокое место в посеве Кубка Стэнли.