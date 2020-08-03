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Форвард Колорадо забросил победную шайбу за 0,1 секунды до конца матча

Хоккей
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Сумасшедший момент.

Форвард Колорадо забросил победную шайбу за 0,1 секунды до конца матча
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Матч кругового турнира Кубка Стэнли между Колорадо и Сент-Луисом (2:1) вошел в истории НХЛ благодаря победному броску форварда Эвеланш Назема Кадри, который в большинстве добил шайбу в пустые ворота за 0,1 секунды до конца решающего периода.

Кадри в своем первом сезоне после обмена из Торонто провел 51 матч и совершил 36 результативных действий (19+17).

Колорадо на момент приостановки сезона шел третьим в Западной конференции. Сейчас Эвеланш ведут борьбу за более высокое место в посеве Кубка Стэнли.

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В статье: НХЛ Колорадо Эвеланш
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