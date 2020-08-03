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НХЛ оштрафовала форварда Ванкувера на $ 5 тыс. за удар соперника клюшкой

Хоккей
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В матче его дисквалифицировали

НХЛ оштрафовала форварда Ванкувера на $ 5 тыс. за удар соперника клюшкой
Новина українською

Национальная хоккейная лига оштрафовала нападающего "Ванкувер Кэнакс" Майкла Ферланда за неспортивное поведение на $ 5 тыс.

Напомним, в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Миннесотой Уайлд" Ферланд ударил игрока команды соперников, который находился на скамейке запасных. Ферланд вёл силовую борьбу возле скамейки номинальных гостей, после чего один из игроков "Миннесоты" руками задержал клюшку Майкла. За это канадский форвард клюшкой ударил в живот форварда Райана Хартмана.

"Миннесота" ведёт со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующая игра состоится 5 августа.

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В статье: НХЛ
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