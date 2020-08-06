Хоккей
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Кубок Стэнли: Монреаль и Чикаго повели в сериях квалификации
За океаном продолжается предварительный раунд Кубка Стэнли.
Флорида – Айлендерс – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Счет в серии - 1:2
Аризона – Нэшвилл – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Счет в серии - 2:1
Монреаль – Питтсбург – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Счет в серии - 2:1
Чикаго – Эдмонтон – 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)
Счет в серии - 2:1
Матчи кругового турнира
Бостон – Тампа-Бэй – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Даллас – Колорадо – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
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