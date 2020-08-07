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Кубок Стэнли: Калгари выбил Виннипег, победы Коламбуса и Ванкувера

Хоккей
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За океаном продолжается квалификационный раунд Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли: Калгари выбил Виннипег, победы Коламбуса и Ванкувера
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Миннесота – Ванкувер – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Счет в серии - 1:2

Коламбус – Торонто – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Счет в серии - 2:1

Виннипег – Калгари – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Счет в серии - 1:3

Матчи кругового турнира

Филадельфия – Вашингтон – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Сент-Луис – Вегас – 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

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В статье: НХЛ Калгари Флеймз Коламбус Блю Джекетс
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