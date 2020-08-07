Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Стэнли: Калгари выбил Виннипег, победы Коламбуса и Ванкувера
За океаном продолжается квалификационный раунд Кубка Стэнли.
Миннесота – Ванкувер – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Счет в серии - 1:2
Коламбус – Торонто – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Счет в серии - 2:1
Виннипег – Калгари – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Счет в серии - 1:3
Матчи кругового турнира
Филадельфия – Вашингтон – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Сент-Луис – Вегас – 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...