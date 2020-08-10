Хоккей
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Коламбус последним вышел в основной раунд Кубка Стэнли
Квалификация завершена – впереди плей-офф.
Торонто – Коламбус – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Счет в серии – 2:3
Матчи кругового турнира
Вашингтон – Бостон – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Сент-Луис – Даллас – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)
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