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Коламбус последним вышел в основной раунд Кубка Стэнли

Хоккей
(1 голосов)

Квалификация завершена – впереди плей-офф.

Коламбус последним вышел в основной раунд Кубка Стэнли
Новина українською

Торонто – Коламбус – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Счет в серии – 2:3

Матчи кругового турнира

Вашингтон – Бостон – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Сент-Луис – Даллас – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли Коламбус Блю Джекетс
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