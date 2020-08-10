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Кубок Стэнли: известны все пары первого раунда
Стартуем на этой неделе.
Как известно, из-за пандемии коронавируса в НХЛ досрочно завершили регулярный чемпионат и провели экспериментальный раунд квалификации Кубка Стэнли.
Последними в основной раунд плей-офф прошли Монреаль, Каролина, Нью-Йорк Айлендерс, Коламбус, Чикаго, Аризона, Ванкувер и Калгари.
Параллельно на Востоке в матчах кругового турнира первый номер посева впервые за 20 лет добыла Филадельфия, а на Западе лучшим стал Вегас.
Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли:
Запад
Вегас – Чикаго
Колорадо – Аризона
Даллас – Калгари
Сент-Луис – Ванкувер
Восток
Филадельфия – Монреаль
Тампа – Коламбус
Вашингтон – Айлендерс
Бостон – Каролина
The 2020 #StanleyCup Playoffs bracket is set‼️ pic.twitter.com/IQPSlETG6Y— NHL (@NHL) August 10, 2020
Первые матчи основного раунда Кубка Стэнли пройдут во вторник, 11 августа.