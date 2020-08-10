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Кубок Стэнли: известны все пары первого раунда

Хоккей
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Стартуем на этой неделе.

Кубок Стэнли: известны все пары первого раунда
Новина українською

Как известно, из-за пандемии коронавируса в НХЛ досрочно завершили регулярный чемпионат и провели экспериментальный раунд квалификации Кубка Стэнли.

Последними в основной раунд плей-офф прошли Монреаль, Каролина, Нью-Йорк Айлендерс, Коламбус, Чикаго, Аризона, Ванкувер и Калгари.

Параллельно на Востоке в матчах кругового турнира первый номер посева впервые за 20 лет добыла Филадельфия, а на Западе лучшим стал Вегас.

Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли:

Запад

Вегас – Чикаго

Колорадо – Аризона

Даллас – Калгари

Сент-Луис – Ванкувер

Восток

Филадельфия – Монреаль

Тампа – Коламбус

Вашингтон – Айлендерс

Бостон – Каролина

Первые матчи основного раунда Кубка Стэнли пройдут во вторник, 11 августа.

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли
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