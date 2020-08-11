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В НХЛ определился победитель драфт-лотереи

Хоккей
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Первый пик получил клуб из Нью-Йорка.

В НХЛ определился победитель драфт-лотереи
Новина українською

Обладателем первого выбора на драфте 2020 года стали Рейнджерс. Следом за ними будут выбирать Лос-Анджелес, Оттава (пик Сан-Хосе), Детройт, Оттава, Анахайм, Нью-Джерси, Баффало, Миннесота и Виннипег.

Отметим, что на первый пик драфта претендовали только те восемь клубов, которые проиграли свои серии в квалификации Кубка Стэнли.

Нью-Йорк Рейнджерс на драфте НХЛ будут выбирать первыми впервые с 1965 года. Что интересно, 55 лет назад клуб выбрал хоккеиста, который не провел в НХЛ ни одного матча.

Ожидается, что под первым пиком Рейнджерс на драфте НХЛ выберут канадского форварда Алексиса Лафреньера, который в прошлом сезоне набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах лиги QMJHL.

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В статье: НХЛ драфт НХЛ
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