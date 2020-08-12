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Кубок Стэнли: Тампа и Вегас повели в сериях первого раунда

Хоккей
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За океаном стартовал основной раунд плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли: Тампа и Вегас повели в сериях первого раунда
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Тампа-Бэй – Коламбус – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Счет в серии – 1:0

Даллас – Калгари – 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Счет в серии – 0:1

Вегас – Чикаго – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Счет в серии – 1:0

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли
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