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Кубок Стэнли: Тампа и Вегас повели в сериях первого раунда
За океаном стартовал основной раунд плей-офф НХЛ.
Тампа-Бэй – Коламбус – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Счет в серии – 1:0
Даллас – Калгари – 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)
Счет в серии – 0:1
Вегас – Чикаго – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Счет в серии – 1:0
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