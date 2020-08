В НХЛ сыгран матч с пятью овертаймами

Стартовый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между Тампой-Бэй и Коламбусом стал четвертым по продолжительности в истории НХЛ.

Команды провели на льду пять овертаймов, а победная шайба в исполнении форварда Тампы Брэйдена Пойнта была заброшена спустя 150 минут и 27 секунд после начала игры.

A historic hockey game comes to an end.@BraydenPoint19 nails the game winner for the @TBLightning in the FIFTH OT. #StanleyCup pic.twitter.com/QxV7T4HEMg