Вратарь Коламбуса побил рекорд НХЛ по количеству сэйвов

Накануне Коламбус в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в пятом овертайме проиграл Тампе-Бэй (2:3). Игра продолжалась более 150 минут и стала четвертой по продолжительности в истории НХЛ.

Одним из главных героев этого безумного вечера стал голкипер Блю Джекетс Йоонас Корписало – финн в противостоянии с Тампой отразил 85 бросков и стал рекордсменом НХЛ.

Корписало превзошел достижение Келли Хруди, который в 1987 году совершил 73 сэйва.

Йоонас Корписало с 2015 года провел в НХЛ 127 матчей и совершил 3 шатаута.