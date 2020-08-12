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Вратарь Коламбуса побил рекорд НХЛ по количеству сэйвов
Этот день он запомнит на всю жизнь.
Накануне Коламбус в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в пятом овертайме проиграл Тампе-Бэй (2:3). Игра продолжалась более 150 минут и стала четвертой по продолжительности в истории НХЛ.
Одним из главных героев этого безумного вечера стал голкипер Блю Джекетс Йоонас Корписало – финн в противостоянии с Тампой отразил 85 бросков и стал рекордсменом НХЛ.
Корписало превзошел достижение Келли Хруди, который в 1987 году совершил 73 сэйва.
Йоонас Корписало с 2015 года провел в НХЛ 127 матчей и совершил 3 шатаута.
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