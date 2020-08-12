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Ледяные Волки приступили к тренировкам

Хоккей
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На предсезонный сбор прибыл 31 хоккеист

Ледяные Волки приступили к тренировкам
Новина українською

Киевские "Ледяные Волки" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первый тренировочный день команда провела разминку на земле и тренировку на льду арены "Шалетт". На предсезонный сбор прибыл 31 хоккеист.

"Ледяные Волки" уже подали заявку на участие в следующем сезоне УХЛ. На прошлой неделе клуб продлил контракт со своим самым результативным игроком прошлого сезона Никитой Шабановым.

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В статье: ХК Ледяные Волки
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Источник:
XSport.ua
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