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Ледяные Волки приступили к тренировкам
На предсезонный сбор прибыл 31 хоккеист
Киевские "Ледяные Волки" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В первый тренировочный день команда провела разминку на земле и тренировку на льду арены "Шалетт". На предсезонный сбор прибыл 31 хоккеист.
"Ледяные Волки" уже подали заявку на участие в следующем сезоне УХЛ. На прошлой неделе клуб продлил контракт со своим самым результативным игроком прошлого сезона Никитой Шабановым.
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Источник:XSport.ua
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