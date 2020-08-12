Ледяные Волки приступили к тренировкам

Киевские "Ледяные Волки" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первый тренировочный день команда провела разминку на земле и тренировку на льду арены "Шалетт". На предсезонный сбор прибыл 31 хоккеист.

"Ледяные Волки" уже подали заявку на участие в следующем сезоне УХЛ. На прошлой неделе клуб продлил контракт со своим самым результативным игроком прошлого сезона Никитой Шабановым.