Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Стэнли: Вашингтон проиграл Айлендерс, победы Бостона и Ванкувера
За океаном проходят матчи первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Бостон – Каролина – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Счет в серии – 1:0
Вашингтон – Айлендерс – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Счет в серии – 0:1
Колорадо – Аризона – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Счет в серии – 1:0
Филадельфия – Монреаль – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Счет в серии – 1:0
Сент-Луис – Ванкувер – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Счет в серии – 0:1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...