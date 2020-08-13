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Кубок Стэнли: Вашингтон проиграл Айлендерс, победы Бостона и Ванкувера

Хоккей
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За океаном проходят матчи первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли: Вашингтон проиграл Айлендерс, победы Бостона и Ванкувера
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Бостон – Каролина – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Счет в серии – 1:0

Вашингтон – Айлендерс – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Счет в серии – 0:1

Колорадо – Аризона – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Счет в серии – 1:0

Филадельфия – Монреаль – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Счет в серии – 1:0

Сент-Луис – Ванкувер – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли Нью-Йорк Айлендерс
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