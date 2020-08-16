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НХЛ. Плей-офф. Коламбус дома уступает Тампа-Бэй, Вегас на выезде побеждает Чикаго

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей плей-офф

НХЛ. Плей-офф. Коламбус дома уступает Тампа-Бэй, Вегас на выезде побеждает Чикаго
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Вашему вниманию результаты матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги:

"Каролина" - "Бостон"

1 - 3 (0-0; 0-1; 1-2)

"Аризона" - "Колорадо"

4 - 2 (1-0; 1-1; 2-1)

"Коламбус" - "Тампа-Бэй"

2 - 3 (0-1; 1-2; 1-0)

"Чикаго" - "Вегас"

1 - 2 (0-1; 0-1; 1-0)

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли
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