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НХЛ. Плей-офф. Коламбус дома уступает Тампа-Бэй, Вегас на выезде побеждает Чикаго
Результаты матчей плей-офф
Вашему вниманию результаты матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги:
"Каролина" - "Бостон"
1 - 3 (0-0; 0-1; 1-2)
"Аризона" - "Колорадо"
4 - 2 (1-0; 1-1; 2-1)
"Коламбус" - "Тампа-Бэй"
2 - 3 (0-1; 1-2; 1-0)
"Чикаго" - "Вегас"
1 - 2 (0-1; 0-1; 1-0)
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