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Кубок Стэнли: Тампа и Бостон в шаге от выхода во второй раунд
За океаном продолжаются поединки первого раунда плей-офф НХЛ.
Коламбус – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Счет в серии - 1:3
Аризона – Колорадо – 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)
Счет в серии - 1:3
Каролина – Бостон – 3:4 (1:0, 1:0, 1:4)
Счет в серии - 1:3
Ванкувер – Сент-Луис – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Счет в серии - 2:2
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