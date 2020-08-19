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Кубок Стэнли: Вегас закрыл серию с Чикаго, Вашингтон впервые обыграл Айлендерс
В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.
Монреаль – Филадельфия – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Счет в серии - 1:3
Даллас – Калгари – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии - 3:2
Айлендерс – Вашингтон – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Счет в серии - 3:1
Вегас – Чикаго – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Счет в серии - 4:1
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