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Умер легендарный хоккеист украинского происхождения
Дэйлу Хаверчаку было всего 57 лет.
Сын Хаверчака Эрик в Твиттере подтвердил, что член Зала хоккейной славы умер из-за онкологического заболевания.
У Хаверчака в сентябре прошлого года диагностировали рак желудка. Позже он перенес гастрэктомию и курс химиотерапии.
Хаверчак на драфте 1981 года под первым номером ушел в Виннипег. Также в НХЛ канадец украинского происхождения поиграл в Баффало и Сент-Луисе.
Всего в главной хоккейной лиге мира Хаверчак за 16 сезонов набрал 1409 очков (518 шайб и 891 результативная передача). Он занимает 20-е место в истории НХЛ по набранным очкам.
Последним местом работы Дэйла Хаверчака был клуб юниорской лиги Онтарио.