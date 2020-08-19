Умер легендарный хоккеист украинского происхождения

Сын Хаверчака Эрик в Твиттере подтвердил, что член Зала хоккейной славы умер из-за онкологического заболевания.

У Хаверчака в сентябре прошлого года диагностировали рак желудка. Позже он перенес гастрэктомию и курс химиотерапии.

Хаверчак на драфте 1981 года под первым номером ушел в Виннипег. Также в НХЛ канадец украинского происхождения поиграл в Баффало и Сент-Луисе.

Всего в главной хоккейной лиге мира Хаверчак за 16 сезонов набрал 1409 очков (518 шайб и 891 результативная передача). Он занимает 20-е место в истории НХЛ по набранным очкам.

Последним местом работы Дэйла Хаверчака был клуб юниорской лиги Онтарио.