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НХЛ. Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша Кубка Стэнли
Результаты последних матчей 1/8 финала
Вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Кубка Стэнли:
"Монреаль" ꜛ - "Филадельфия"
2 - 3 (1-2; 1-1; 0-0)
Счет по встречам: 4-2
"Ванкувер" ꜛ - "Сент-Луис"
6 - 2 (1-0; 3-0; 2-2)
Счет по встречам: 4 - 2
Все пары 1/4 финала Кубка Стэнли:
Западная конференция. Полуфинал
"Вегас Голден Найтс" - "Ванкувер Кэнакс"
"Колорадо Эвеланш" - "Даллас Старз"
Восточная конференция. Полуфинал
"Филадельфия Флайерз" - "Нью-Йорк Айлендерс"
"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Бостон Брюинз"
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