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НХЛ. Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша Кубка Стэнли

Хоккей
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Результаты последних матчей 1/8 финала

НХЛ. Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша Кубка Стэнли
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Вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала Кубка Стэнли:

"Монреаль" - "Филадельфия"

2 - 3 (1-2; 1-1; 0-0)

Счет по встречам: 4-2

"Ванкувер" - "Сент-Луис"

6 - 2 (1-0; 3-0; 2-2)

Счет по встречам: 4 - 2

Все пары 1/4 финала Кубка Стэнли:

Западная конференция. Полуфинал

"Вегас Голден Найтс" - "Ванкувер Кэнакс"

"Колорадо Эвеланш" - "Даллас Старз"

Восточная конференция. Полуфинал

"Филадельфия Флайерз" - "Нью-Йорк Айлендерс"

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Бостон Брюинз"

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В статье: Кубок Стэнли
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