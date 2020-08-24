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Кубок Стэнли: Вегас открыл счет в серии с Ванкувером, Бостон огорчил Тампу
За океаном проходят матчи второго раунда плей-офф НХЛ.
Тампа-Бэй – Бостон – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Счет в серии - 0:1
Вегас – Ванкувер – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Счет в серии - 1:0
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