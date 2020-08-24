Вашингтон уволил тренера после вылета из Кубка Стэнли

Кэпиталз в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 1:4 уступили Айлендерс. С момента завоевания титула в 2018 году Вашингтон в двух сезонах подряд не выиграл в плей-офф ни одной серии.

Теперь же старший вице-президент и генеральный менеджер Вашингтона Брайан Маклеллан объявил об отставке Тодда Рирдена с поста главного тренера.

«Мы хотели бы поблагодарить Тодда за всю его тяжелую работу и усилия в нашей организации. Тодд был важной частью нашей команды более пяти лет, включая нашу победу в Кубке Стэнли в 2018 году, и мы желаем ему и его семье всего наилучшего», - сказал Маклеллан.

Тодд Рирден был 18-м главным тренером в истории Вашингтона. Под его руководством Кэпиталз дважды выиграли Столичный дивизион в регулярном чемпионате.