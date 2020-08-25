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Кубок Стэнли. Даллас повторно обыграл Колорадо, Айлендерс разбили Филадельфию
В НХЛ проходят матчи второго раунда плей-офф.
Филадельфия – Айлендерс – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Счет в серии - 0:1
Колорадо – Даллас – 2:4 (1:0, 1:4, 0:0)
Счет в серии - 0:2
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