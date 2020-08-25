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Кубок Стэнли. Даллас повторно обыграл Колорадо, Айлендерс разбили Филадельфию

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ проходят матчи второго раунда плей-офф.

Кубок Стэнли. Даллас повторно обыграл Колорадо, Айлендерс разбили Филадельфию
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Филадельфия – Айлендерс – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Счет в серии - 0:1

Колорадо – Даллас – 2:4 (1:0, 1:4, 0:0)

Счет в серии - 0:2

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли Даллас Старс
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