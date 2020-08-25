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Донбасс уверенно обыграл Днепр в рамках Открытого Кубка Донбасса-2020

Хоккей
(1 голосов)

Гости не смогли удержать ничейный результат

Донбасс уверенно обыграл Днепр в рамках Открытого Кубка Донбасса-2020
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В Дружковке в рамках Открытого Кубка Донбасса-2020 ХК "Донбасс" обыграл херсонский "Днепр" со счетом 5:2.

Более активно атаковать команды начали во второй десятиминутке. Первую шайбу в составе дончан забросил Виктор Туркин.

"Днепр" попробывал еще в первом периоде сравнять счет, но в итоге пропустил вторую шайбу от Дмитрия Игнатенко.

Однако, несмотря на преимущество в две шайбы, "Донбасс" упустил преимущество во втором периоде, когда Евгений Гасников и Денис Макаров сравняли счет в матче.

"Донбасс" смог подтвердить свой статус фаворита в третьем периоде. Сначала Алексей Кожевников поразил ворота гостей на второй минуте, а затем Никита Буценко сделал преимущество более комфортным.

Финальную шайбу забросил за две с половиной минуты до окончания матча Николай Казаковцев.

"Донбасс" — "Днепр" 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 Туркин (Монс, Колесниковс), 16:40, 2:0 Игнатенко (Карамнов), 18:53, 2:1 Гасников (Каракулько, Зайцев), 31:57 ГБ, 2:2 Макаров (Янишевский, Жвачкин), 39:56, 3:2 Кожевников, 41:55, 4:2 Буценко (Коренчук), 51:03, 5:2 Казаковцев (Монс), 57:30 ГБ

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон)
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