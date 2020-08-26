  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кубок Стэнли. Тампа в овертайме дожала Бостон, Вегас проиграл Ванкуверу
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Стэнли. Тампа в овертайме дожала Бостон, Вегас проиграл Ванкуверу

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ проходят матчи второго раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли. Тампа в овертайме дожала Бостон, Вегас проиграл Ванкуверу
Новина українською

Тампа-Бэй – Бостон – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Счет в серии – 1:1

Вегас – Ванкувер – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Счет в серии – 1:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Кубок Стэнли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...