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Кубок Стэнли. Тампа в овертайме дожала Бостон, Вегас проиграл Ванкуверу
В НХЛ проходят матчи второго раунда Кубка Стэнли.
Тампа-Бэй – Бостон – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Счет в серии – 1:1
Вегас – Ванкувер – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Счет в серии – 1:1
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